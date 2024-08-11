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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1757 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1757 Mo MM
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
4 эскудо 1757 Mo MM
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 эскудо 1757 Mo MM
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 эскудо 1757 Mo MM
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 22
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