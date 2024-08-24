Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1757 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1757 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31202 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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