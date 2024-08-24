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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1757 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1757 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1757 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1757 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31202 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2670 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - January 2, 2020
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - January 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - September 12, 2017
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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