Каталог монет Фердинанда VI (1746-1759)

Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
Монеты Фердинанда VI с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $19,000 - 0 57
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1747 Mo MF
Золото $4,300 - 1 62
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1748 Mo MF
Золото $550 - 0 20
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1756 Mo MM
Золото $4,800 - 0 60
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 Mo MM
Золото $4,200 - 0 72
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 Mo MF
Золото $24,000 - 0 13
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1747 Mo MF
Золото $4,700 - 1 19
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1747 Mo MF
Золото $3,600 - 0 54
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 Mo MM
Золото $24,000 - 0 1
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1758 Mo MM
Золото $5,600 - 0 21
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1758 Mo MM
Золото $22,000 - 0 2
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1758 Mo MM
Золото $3,600 - 0 72
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1754 Mo MF
Золото $5,100 - 0 105
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1756 Mo MM
Золото $12,000 - 0 7
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1747 Mo MF
Золото $4,000 - 0 41
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 Mo MM
Золото $1,700 - 0 10
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1753 Mo MF
Золото $890 - 0 5
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1749 Mo MF
Золото $1,100 - 0 24
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1756 Mo MM
Золото $3,500 - 0 40
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1749 Mo MF
Золото $920 - 0 20
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1749 Mo MF
Золото $4,500 - 0 26
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1751 Mo MF
Золото $1,600 - 0 5
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1754 Mo MF
Золото $3,500 - 1 49
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1753 Mo MF
Золото $1,100 - 0 8
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1752 Mo MF
Золото $7,400 - 0 5
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1748 Mo MF
Золото $400 - 0 4
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1752 Mo MF
Золото $1,200 - 0 10
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1750 Mo MF
Золото $1,500 - 0 22
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1757 Mo MM
Золото $4,700 - 0 9
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1757 Mo MM
Золото $2,100 - 0 7
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1748 Mo MF
Золото $2,100 - 0 4
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1750 Mo MF
Золото $880 - 0 13
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1753 Mo MF
Золото $5,300 - 0 9
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1750 Mo MF
Золото $550 - 0 25
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1755 Mo MM
Золото $3,200 - 0 12
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1756 Mo MM
Золото $2,900 - 0 6
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1751 Mo MF
Золото $3,100 - 0 24
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1752 Mo MF
Золото $730 - 0 8
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1751 Mo MF
Золото $2,200 - 0 4
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1749 Mo MF
Золото $510 - 1 12
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1754 Mo MF
Золото $1,000 - 0 18
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1748 Mo MF
Золото $5,300 - 0 5
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1751 Mo MF
Золото $1,400 - 0 5
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1759 Mo MM
Золото $2,300 - 0 13
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1757 Mo MM
Золото $1,500 - 0 4
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1754 Mo MF
Золото $3,000 - 0 14
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1755 Mo MM
Золото $1,600 - 0 8
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1759 Mo MM
Золото $2,600 - 0 6
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1755 Mo MM
Золото $3,600 - 0 14
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1759 Mo MM
Золото $2,600 - 0 2
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1753 Mo MF
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