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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Фердинанда VI (1746-1759)

Всего добавлено монет: 51

Период чеканки Фердинанда VI
Каталог монет Фердинанд VI 1746-1759
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Монеты Фердинанда VI с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1747 Mo MF
 Золото $19,000 - 0 57Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1748 Mo MF
 Золото $4,300 - 1 62Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1756 Mo MM
 Золото $550 - 0 20Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 Mo MM
 Золото $4,800 - 0 60Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 Mo MF
 Золото $4,200 - 0 72Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1747 Mo MF
 Золото $24,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1747 Mo MF
 Золото $4,700 - 1 19Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 Mo MM
 Золото $3,600 - 0 54Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1758 Mo MM
 Золото $24,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1758 Mo MM
 Золото $5,600 - 0 21Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1758 Mo MM
 Золото $22,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1754 Mo MF
 Золото $3,600 - 0 72Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1756 Mo MM
 Золото $5,100 - 0 105Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1747 Mo MF
 Золото $12,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 Mo MM
 Золото $4,000 - 0 41Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1753 Mo MF
 Золото $1,700 - 0 10Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1749 Mo MF
 Золото $890 - 0 5Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1756 Mo MM
 Золото $1,100 - 0 24Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1749 Mo MF
 Золото $3,500 - 0 40Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1749 Mo MF
 Золото $920 - 0 20Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1751 Mo MF
 Золото $4,500 - 0 26Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1754 Mo MF
 Золото $1,600 - 0 5Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1753 Mo MF
 Золото $3,500 - 1 49Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1752 Mo MF
 Золото $1,100 - 0 8Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1748 Mo MF
 Золото $7,400 - 0 5Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1752 Mo MF
 Золото $400 - 0 4Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1750 Mo MF
 Золото $1,200 - 0 10Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1757 Mo MM
 Золото $1,500 - 0 22Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1757 Mo MM
 Золото $4,700 - 0 9Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1748 Mo MF
 Золото $2,100 - 0 7Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1750 Mo MF
 Золото $2,100 - 0 4Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1753 Mo MF
 Золото $880 - 0 13Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1750 Mo MF
 Золото $5,300 - 0 9Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1755 Mo MM
 Золото $550 - 0 25Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1756 Mo MM
 Золото $3,200 - 0 12Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1751 Mo MF
 Золото $2,900 - 0 6Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1752 Mo MF
 Золото $3,100 - 0 24Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1751 Mo MF
 Золото $730 - 0 8Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1749 Mo MF
 Золото $2,200 - 0 4Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1754 Mo MF
 Золото $510 - 1 12Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1748 Mo MF
 Золото $1,000 - 0 18Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1751 Mo MF
 Золото $5,300 - 0 5Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1759 Mo MM
 Золото $1,400 - 0 5Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1757 Mo MM
 Золото $2,300 - 0 13Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1754 Mo MF
 Золото $1,500 - 0 4Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1755 Mo MM
 Золото $3,000 - 0 14Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1759 Mo MM
 Золото $1,600 - 0 8Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1755 Mo MM
 Золото $2,600 - 0 6Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1759 Mo MM
 Золото $3,600 - 0 14Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1753 Mo MF
 Золото $2,600 - 0 2
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