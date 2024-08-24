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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1753 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1753 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1753 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1753 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1824 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Jesús Vico - June 7, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - June 15, 2011
Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - January 12, 2010
Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 1 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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