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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Золотые монеты 1 эскудо Фердинанда VI - Мексика

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1 эскудо 1747

Год Знак Описание Продажи Продажи
1747 Mo MF 1 18
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1 эскудо 1748-1751

Год Знак Описание Продажи Продажи
1748 Mo MF 0 71749 Mo MF 0 51750 Mo MF 0 101751 Mo MF 0 6
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1 эскудо 1752-1756

Год Знак Описание Продажи Продажи
1752 Mo MF 0 41753 Mo MF 0 131754 Mo MF 1 111755 Mo MM 0 251756 Mo MM 0 20
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1 эскудо 1757-1759

Год Знак Описание Продажи Продажи
1757 Mo MM 0 221759 Mo MM 0 5
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