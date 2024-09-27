Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
Золотые монеты 1 эскудо Фердинанда VI - Мексика
1 эскудо 1747
Год Знак Описание Продажи Продажи1747 Mo MF 1 18
1 эскудо 1748-1751
Год Знак Описание Продажи Продажи1748 Mo MF 0 71749 Mo MF 0 51750 Mo MF 0 101751 Mo MF 0 6
1 эскудо 1752-1756
Год Знак Описание Продажи Продажи1752 Mo MF 0 41753 Mo MF 0 131754 Mo MF 1 111755 Mo MM 0 251756 Mo MM 0 20
1 эскудо 1757-1759
Год Знак Описание Продажи Продажи1757 Mo MM 0 221759 Mo MM 0 5
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