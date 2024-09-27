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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1759 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1759 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1759 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1759 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - May 14, 2020
Мексика 1 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - May 14, 2020
Продавец Heritage
Дата 14 мая 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Мексика 1 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
940 $
Цена в валюте аукциона 940 USD
Мексика 1 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 1 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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