Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1759 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1759 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
940 $
Цена в валюте аукциона 940 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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