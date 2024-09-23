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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1759 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1759 Mo MM
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
4 эскудо 1759 Mo MM
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 эскудо 1759 Mo MM
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 эскудо 1759 Mo MM
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 5
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