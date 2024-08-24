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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1759 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1759 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1759 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
5661 $
Цена в валюте аукциона 5250 EUR
Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
4502 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - April 13, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Goldberg - June 4, 2019
Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Goldberg - June 4, 2019
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC PL
Цена
Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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