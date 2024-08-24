Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1759 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU53 NGC
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
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Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
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Где продать?
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