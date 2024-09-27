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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Золотые монеты 8 эскудо Фердинанда VI - Мексика

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8 эскудо 1747

Год Знак Описание Продажи Продажи
1747 Mo MF 0 57
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8 эскудо 1748-1751

Год Знак Описание Продажи Продажи
1748 Mo MF 1 611749 Mo MF 0 401750 Mo MF 0 721751 Mo MF 0 26
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8 эскудо 1752-1756

Год Знак Описание Продажи Продажи
1752 Mo MF 0 241753 Mo MF 1 481754 Mo MF 0 721755 Mo MM 0 411756 Mo MM 0 105
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8 эскудо 1757-1759

Год Знак Описание Продажи Продажи
1757 Mo MM 0 601758 Mo MM 0 211759 Mo MM 0 54
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