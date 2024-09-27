Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
Золотые монеты 8 эскудо Фердинанда VI - Мексика
8 эскудо 1747
Год Знак Описание Продажи Продажи1747 Mo MF 0 57
8 эскудо 1748-1751
Год Знак Описание Продажи Продажи1748 Mo MF 1 611749 Mo MF 0 401750 Mo MF 0 721751 Mo MF 0 26
8 эскудо 1752-1756
Год Знак Описание Продажи Продажи1752 Mo MF 0 241753 Mo MF 1 481754 Mo MF 0 721755 Mo MM 0 411756 Mo MM 0 105
8 эскудо 1757-1759
Год Знак Описание Продажи Продажи1757 Mo MM 0 601758 Mo MM 0 211759 Mo MM 0 54
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