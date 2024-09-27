Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1754 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1754 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31109 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
5405 $
Цена в валюте аукциона 95000 MXN
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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