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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1754 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1754 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1754 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1754 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31109 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
4063 $
Цена в валюте аукциона 3700 EUR
Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Briggs & Bustos - September 8, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
5405 $
Цена в валюте аукциона 95000 MXN
Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - January 7, 2019
Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Aurea - December 1, 2018
Продавец Aurea
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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