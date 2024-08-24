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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1754 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1754 Mo MF
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
4 эскудо 1754 Mo MF
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1754 Mo MF
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1754 Mo MF
Средняя цена 510 $
Продажи
1 11
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