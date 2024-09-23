Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1754 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1754 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1410 USD
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 1528 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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