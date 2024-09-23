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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1754 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1754 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1754 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1754 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - September 13, 2016
Мексика 4 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1410 USD
Мексика 4 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 1528 USD
Мексика 4 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1754 Mo MF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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