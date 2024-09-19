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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Золотые монеты 4 эскудо Фердинанда VI - Мексика

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4 эскудо 1747

Год Знак Описание Продажи Продажи
1747 Mo MF 0 13
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4 эскудо 1748-1751

Год Знак Описание Продажи Продажи
1748 Mo MF 0 51749 Mo MF 0 41750 Mo MF 0 91751 Mo MF 0 5
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4 эскудо 1752-1756

Год Знак Описание Продажи Продажи
1752 Mo MF 0 01753 Mo MF 0 21754 Mo MF 0 41755 Mo MM 0 61756 Mo MM 0 12
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4 эскудо 1757-1759

Год Знак Описание Продажи Продажи
1757 Mo MM 0 91758 Mo MM 0 21759 Mo MM 0 14
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