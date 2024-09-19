Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
Золотые монеты 4 эскудо Фердинанда VI - Мексика
4 эскудо 1747
Год Знак Описание Продажи Продажи1747 Mo MF 0 13
4 эскудо 1748-1751
Год Знак Описание Продажи Продажи1748 Mo MF 0 51749 Mo MF 0 41750 Mo MF 0 91751 Mo MF 0 5
4 эскудо 1752-1756
Год Знак Описание Продажи Продажи1752 Mo MF 0 01753 Mo MF 0 21754 Mo MF 0 41755 Mo MM 0 61756 Mo MM 0 12
4 эскудо 1757-1759
Год Знак Описание Продажи Продажи1757 Mo MM 0 91758 Mo MM 0 21759 Mo MM 0 14
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