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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1756 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1756 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1756 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1756
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1756 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (4)
Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
4392 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - August 27, 2022
Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - January 12, 2010
Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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