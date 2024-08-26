Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1756 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1756 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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