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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1750 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1750 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1750 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1750 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31114 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Nihon (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Nihon - March 3, 2019
Продавец Nihon
Дата 3 марта 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Boule - December 2, 2016
Продавец Boule
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2820 $
Цена в валюте аукциона 2820 USD
Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
12925 $
Цена в валюте аукциона 12925 USD
Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stack's - January 9, 2011
Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена
Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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