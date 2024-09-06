Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1750 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1750 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31114 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2820 $
Цена в валюте аукциона 2820 USD
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
12925 $
Цена в валюте аукциона 12925 USD
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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