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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1750 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1750 Mo MF
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
4 эскудо 1750 Mo MF
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 эскудо 1750 Mo MF
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1750 Mo MF
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 10
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