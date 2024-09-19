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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1750 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1750 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1750 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1750 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 14000 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
4722 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2681 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Cayón - November 30, 2022
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2021
Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Мексика 8 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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