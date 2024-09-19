Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1750 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1750 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 14000 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2681 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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