Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1750 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1750 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1750 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1750 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5170 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
659 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Фердинанда VI Монеты Мексики 1750 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск