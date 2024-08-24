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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1750 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1750 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1750 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1750 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 4000 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS60 PCGS
Цена
4279 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Мексика 2 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 2 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Мексика 2 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1750 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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