Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1750 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1750 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 4000 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS60 PCGS
Цена
4279 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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