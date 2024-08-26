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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1751 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1751 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1751 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1751 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31115 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Hess Divo (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Мексика 4 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
1445 $
Цена в валюте аукциона 1301 EUR
Мексика 4 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
1392 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Мексика 4 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Мексика 4 эскудо 1751 Mo MF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
Мексика 4 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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