Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1751 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1751
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1751 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31115 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
1445 $
Цена в валюте аукциона 1301 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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