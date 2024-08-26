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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1747 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1747 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1747 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1747 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2082 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (2)
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - January 9, 2017
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - May 30, 2008
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU
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Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - September 15, 2006
Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность AU
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Мексика 4 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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