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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1747 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1747 Mo MF
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
4 эскудо 1747 Mo MF
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 эскудо 1747 Mo MF
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1747 Mo MF
Средняя цена 4700 $
Продажи
1 18
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