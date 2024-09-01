Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1747 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1747
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1747 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2890 проданному на аукционе Stack's Bowers за 51750 USD. Торги состоялись 22 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (7)
- Cayón (8)
- Heritage (12)
- HERVERA (2)
- Jesús Vico (3)
- Künker (1)
- Monedalia.es (1)
- Palombo (1)
- Rauch (1)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (13)
- Tauler & Fau (3)
- UBS (1)
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
15486 $
Цена в валюте аукциона 14500 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск