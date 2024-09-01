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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1747 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1747 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1747 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1747 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2890 проданному на аукционе Stack's Bowers за 51750 USD. Торги состоялись 22 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
15486 $
Цена в валюте аукциона 14500 EUR
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
16471 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2021
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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