Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1747 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1747
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1747 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31020 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
9775 $
Цена в валюте аукциона 165000 MXN
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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