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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1747 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1747 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1747 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1747 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31020 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
9775 $
Цена в валюте аукциона 165000 MXN
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1290 $
Цена в валюте аукциона 1175 EUR
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Briggs & Bustos - April 13, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - January 3, 2012
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 16, 2010
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Мексика 1 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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