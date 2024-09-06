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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1747 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1747 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1747 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1747 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31097 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (4)
Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - February 29, 2024
Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 15, 2008
Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1747 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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