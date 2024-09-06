Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1747 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1747
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1747 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31097 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (4)
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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