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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1758 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1758 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1758 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1758 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31121 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - January 9, 2017
Мексика 4 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
17625 $
Цена в валюте аукциона 17625 USD
Мексика 4 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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