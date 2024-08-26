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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1755 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1755 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1755 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1755 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31118 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 4 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность F
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Мексика 4 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - January 9, 2017
Мексика 4 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
3055 $
Цена в валюте аукциона 3055 USD
Мексика 4 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1755 Mo MM на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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