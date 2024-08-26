Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1755 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1755 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31118 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
3055 $
Цена в валюте аукциона 3055 USD
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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