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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1755 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1755 Mo MM
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
4 эскудо 1755 Mo MM
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 эскудо 1755 Mo MM
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 эскудо 1755 Mo MM
Средняя цена 550 $
Продажи
0 25
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