Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1755 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21341 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
4293 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU DETAILS ANACS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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