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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1755 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1755 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1755 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21341 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (1)
Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
4293 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Status International - June 7, 2024
Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - January 19, 2023
Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU DETAILS ANACS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - January 19, 2023
Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - May 15, 2018
Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 8 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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