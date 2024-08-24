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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1755 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1755 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1755 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1755 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1016 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2019
Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - April 14, 2015
Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1755 Mo MM на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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