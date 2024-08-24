Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1755 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1755 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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