Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1755 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1755 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31105 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
915 $
Цена в валюте аукциона 18000 MXN
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
3071 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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