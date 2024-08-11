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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1755 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1755 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1755 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1755 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31105 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (3)
  • Leu (1)
  • Stack's (4)
  • UBS (1)
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - November 4, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
915 $
Цена в валюте аукциона 18000 MXN
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
3071 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - January 9, 2006
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность XF
Цена
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1755 Mo MM на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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