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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1749 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1749 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1749 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1749 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2084 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Мексика 4 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 4 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Мексика 4 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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