Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1749 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1749 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2084 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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