Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1752 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
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