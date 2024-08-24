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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1752 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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