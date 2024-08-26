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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1752 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1752 Mo MF
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
4 эскудо 1752 Mo MF
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1752 Mo MF
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 эскудо 1752 Mo MF
Средняя цена 400 $
Продажи
0 4
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