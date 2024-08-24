Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1752 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1752 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 1100 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Heritage (1)
- Herrero (1)
- Monedalia.es (1)
- Stack's (1)
- UBS (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
1207 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
1344 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск