Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1752 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1752 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1752 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1752 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 1100 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Heritage (1)
  • Herrero (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (2)
Мексика 2 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
1207 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Мексика 2 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
1344 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Мексика 2 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 2 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1752 Mo MF на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1752 Mo MF на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Фердинанда VI Монеты Мексики 1752 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск