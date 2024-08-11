Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1752 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1752 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22206 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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