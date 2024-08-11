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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1752 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1752 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1752 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1752 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22206 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
4832 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
3950 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Stack's - August 19, 2015
Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Heritage - January 5, 2015
Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Cayón - February 27, 2014
Продавец Cayón
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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