Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1752 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1752 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6086 проданному на аукционе Cayón Subastas за 430 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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