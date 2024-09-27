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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1752 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1752 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1752 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1752 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6086 проданному на аукционе Cayón Subastas за 430 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Мексика 1 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Мексика 1 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1752 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VG10 NGC
Цена
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