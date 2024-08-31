Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1748 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1748 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2083 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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