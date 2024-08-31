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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1748 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1748 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1748 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1748 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2083 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Мексика 4 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Мексика 4 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 4 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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