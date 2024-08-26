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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1757 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1757 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1757 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1757 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2085 проданному на аукционе Stack's Bowers за 17000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
4502 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
17000 $
Цена в валюте аукциона 17000 USD
Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - January 5, 2015
Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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