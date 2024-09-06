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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1759 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1759 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1759 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1759 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
3294 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
1969 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Stack's - August 25, 2021
Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Stack's - August 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - January 3, 2012
Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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