Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1759 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1759 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
1969 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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