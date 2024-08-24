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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1753 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1753 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1753 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1753 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3100 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1293 $
Цена в валюте аукциона 1293 USD
Мексика 4 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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