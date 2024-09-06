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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1754 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1754 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1754 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1754 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30855 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • WAG (1)
Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Stack's - November 16, 2022
Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - December 22, 2016
Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - December 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Jesús Vico - November 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где купить?
Мексика 1 эскудо 1754 Mo MF на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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