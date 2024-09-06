Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1754 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1754 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30855 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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