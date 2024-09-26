Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1754 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1754 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 57500 MXN. Торги состоялись 8 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
3406 $
Цена в валюте аукциона 57500 MXN
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?
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