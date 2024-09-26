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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1754 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1754 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1754 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1754 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 57500 MXN. Торги состоялись 8 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
3406 $
Цена в валюте аукциона 57500 MXN
Мексика 2 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Мексика 2 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - January 12, 2010
Мексика 2 эскудо 1754 Mo MF на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность VG8
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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