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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1758 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1758 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1758 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 21850 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4486 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
5490 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Jesús Vico - June 12, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - January 4, 2010
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 8 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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