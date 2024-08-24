Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1758 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 21850 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 12 июня 2014
Сохранность XF
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU
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Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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