Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1748 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1748 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 53123 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
4078 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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