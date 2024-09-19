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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1748 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1748 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1748 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1748 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 53123 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3738 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
4078 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - February 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - January 14, 2024
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе London Coins - September 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность F
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе London Coins - September 5, 2020
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - May 4, 2020
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - May 4, 2020
Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - January 13, 2020
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 8 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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