Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1749 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1749 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 34118 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8700 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (12)
- Cayón (4)
- Heritage (9)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (1)
- Jesús Vico (1)
- Katz (1)
- Morton & Eden (1)
- Nihon (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (4)
- Tauler & Fau (2)
- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
4135 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск