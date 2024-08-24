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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1749 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1749 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1749 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1749 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 34118 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8700 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
4282 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
4135 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Nihon - March 3, 2019
Продавец Nihon
Дата 3 марта 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - September 22, 2015
Мексика 8 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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