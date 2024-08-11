Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1753 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1753 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31649 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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