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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1753 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1753 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1753 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1753 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31649 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
4392 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - January 7, 2019
Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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