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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1751 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1751 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1751 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1751 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 50455 проданному на аукционе Cayón Subastas за 14000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
3733 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Stack's - August 16, 2018
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Stack's - January 14, 2018
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Stack's - January 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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