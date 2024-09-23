Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1756 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1756 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 24691 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19550 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2997 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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