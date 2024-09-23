Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1756 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1756 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1756 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1756
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1756 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 24691 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19550 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Aureo & Calicó (26)
  • Briggs & Bustos (1)
  • Cayón (7)
  • Chaponnière (2)
  • CNG (2)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (17)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (9)
  • Jesús Vico (4)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Monedalia.es (2)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Rauch (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (9)
  • Stack's (10)
  • Tauler & Fau (2)
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3150 EUR
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2997 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - February 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - September 8, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Мексика 8 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Фердинанда VI Монеты Мексики 1756 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск