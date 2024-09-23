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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1759 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1759 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1759 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1759 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31108 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - April 26, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2732 $
Цена в валюте аукциона 47000 MXN
Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Stack's - January 18, 2024
Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - January 4, 2016
Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1759 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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